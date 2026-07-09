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    Нарушения обязательного страхования выявили на 17 предприятиях в Атырауской области

    Прокуратура Атырауской области добилась восстановления трудовых прав более 3,3 тысячи работников, обязав работодателей оформить обязательное страхование и устранить выявленные нарушения, передает агентство Kazinform.

    Нарушения обязательного страхования выявили на 17 предприятиях в Атырауской области
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как отметили в прокуратуре региона, защита трудовых прав граждан — одно из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры. В целях исполнения предприятиями по обязательному страхованию своих работников от несчастных случаев проведен анализ.

    — Согласно ст. 23 Трудового кодекса работодатель обязан за свой счет страховать работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. По сведениям уполномоченных органов, в текущем году в городе зарегистрировано 28 несчастных случаев на производстве. По результатам рассмотрения акта надзора все выявленные нарушения устранены, — сообщили в ведомстве.

    В целях защиты прав трудящихся работодатели заключили договоры обязательного страхования с более чем 3 тысячами работниками.

    Также за допущенные нарушения 17 предприятий привлечены к административной ответственности по ст. 230 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании).

    По представлению прокуратуры области погашена задолженность по командировачным расходам перед более 600 педагогами, а к дисциплинарной ответственности привлечено 65 лиц.

    В прокуратуре подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле органов прокуратуры.

    Атырауская область Регионы Казахстана Производство Нарушения Прокуратура Общество
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор