Нарушения обязательного страхования выявили на 17 предприятиях в Атырауской области

Как отметили в прокуратуре региона, защита трудовых прав граждан — одно из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры. В целях исполнения предприятиями по обязательному страхованию своих работников от несчастных случаев проведен анализ.

— Согласно ст. 23 Трудового кодекса работодатель обязан за свой счет страховать работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. По сведениям уполномоченных органов, в текущем году в городе зарегистрировано 28 несчастных случаев на производстве. По результатам рассмотрения акта надзора все выявленные нарушения устранены, — сообщили в ведомстве.

В целях защиты прав трудящихся работодатели заключили договоры обязательного страхования с более чем 3 тысячами работниками.

Также за допущенные нарушения 17 предприятий привлечены к административной ответственности по ст. 230 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании).

По представлению прокуратуры области погашена задолженность по командировачным расходам перед более 600 педагогами, а к дисциплинарной ответственности привлечено 65 лиц.

В прокуратуре подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле органов прокуратуры.