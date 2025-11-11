Более 300 млрд тенге вложили местные инвесторы в область Абай

— В июне этого года мы провели форум под названием «Туған жерге туыңды тік», на который приехали наши местные инвесторы. Многие из них выразили готовность вложить средства в развитие области. Мы подписали 15 соглашений на общую сумму 336 миллиардов тенге, — сообщил Берик Уали.

По его словам, с каждым инвестором необходимо вести индивидуальные переговоры.

— Например, строительство сети отелей «Пана» завершится уже в этом месяце — проект реализуется при поддержке частных инвесторов. Также на средства инвестора возобновлено строительство крупного торгового центра, которое ранее было приостановлено. Кроме того, братья Мукашевы готовятся открыть мясокомбинат — это тоже частные инвестиции. Со своей стороны мы активно работаем над привлечением местных инвесторов, — добавил аким области.

Ранее сообщалось, что десять сел в области Абай подключат к интернету до конца года.