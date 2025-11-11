Более 300 млрд тенге вложили местные инвесторы в область Абай
В области Абай усиливается вклад местных инвесторов в развитие региона. Об этом сообщил аким области Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций, подводя итоги социально-экономического развития за девять месяцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В июне этого года мы провели форум под названием «Туған жерге туыңды тік», на который приехали наши местные инвесторы. Многие из них выразили готовность вложить средства в развитие области. Мы подписали 15 соглашений на общую сумму 336 миллиардов тенге, — сообщил Берик Уали.
По его словам, с каждым инвестором необходимо вести индивидуальные переговоры.
— Например, строительство сети отелей «Пана» завершится уже в этом месяце — проект реализуется при поддержке частных инвесторов. Также на средства инвестора возобновлено строительство крупного торгового центра, которое ранее было приостановлено. Кроме того, братья Мукашевы готовятся открыть мясокомбинат — это тоже частные инвестиции. Со своей стороны мы активно работаем над привлечением местных инвесторов, — добавил аким области.
Ранее сообщалось, что десять сел в области Абай подключат к интернету до конца года.