    14:07, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 300 млрд тенге вложили местные инвесторы в область Абай

    В области Абай усиливается вклад местных инвесторов в развитие региона. Об этом сообщил аким области Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций, подводя итоги социально-экономического развития за девять месяцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    — В июне этого года мы провели форум под названием «Туған жерге туыңды тік», на который приехали наши местные инвесторы. Многие из них выразили готовность вложить средства в развитие области. Мы подписали 15 соглашений на общую сумму 336 миллиардов тенге, — сообщил Берик Уали.

    По его словам, с каждым инвестором необходимо вести индивидуальные переговоры.

    — Например, строительство сети отелей «Пана» завершится уже в этом месяце — проект реализуется при поддержке частных инвесторов. Также на средства инвестора возобновлено строительство крупного торгового центра, которое ранее было приостановлено. Кроме того, братья Мукашевы готовятся открыть мясокомбинат — это тоже частные инвестиции. Со своей стороны мы активно работаем над привлечением местных инвесторов, — добавил аким области.

    Ранее сообщалось, что десять сел в области Абай подключат к интернету до конца года.

