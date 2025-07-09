Более 300 миллиардов тенге инвестировано в казахстанский туризм

Происходящие события в мире — забастовки в Европе против туристификации, конфликты на Ближнем Востоке, блокирующие авиаперелеты, пожары в Турции, затронувшие курортные зоны, недавний авиатранспортный коллапс в России, создают окно возможностей для внутреннего развития туризма в Казахстане.

Вложенные в развитие этой сферы средства и нестабильность на зарубежных направлениях изменили туристический вектор: лето 2025 года стало переломным — всё больше казахстанцев предпочитают отдыхать внутри страны.

Внутренний туристический поток в 2024 году превысил 10,5 миллиона человек, а внешний составил 15,6 миллиона. Эксперты связывают рост с переоценкой привычных маршрутов и ростом доступности перелетов по стране.

— Рейсы выполняются в обход, часть отменена, некоторые — с задержкой. При этом общее количество международных рейсов сохраняется, но маршруты усложняются — отметил руководитель управления Министерства транспорта РК Адлет Кобенов.

Излюбленная Турция этим летом оказалась в эпицентре природной катастрофы — в стране зафиксированы масштабные лесные пожары. Параллельно сохраняется напряженность на Ближнем Востоке. Рейсы в Египет, ОАЭ и Катар все чаще выполняются в обход территорий с действующими авиаограничениями. В воздушное пространство Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Ливана и Сирии полеты для казахстанских авиакомпаний временно запрещены.

В ответ на изменившийся спрос усиливается поддержка внутренних авиаперевозок. В 2025 году на субсидирование рейсов по социально значимым маршрутам направлено 6,4 миллиарда тенге. Билеты становятся доступнее, маршрутов — больше.

Субсидии охватывают 23–24 направления, в том числе девять туристических. Среди них — Астана–Туркестан, Алматы–Туркестан, Актобе–Туркестан, а также рейсы на Алаколь: Астана–Ушарал, Алматы–Ушарал. Только в направлении Алаколя авиакомпания SCAT выполняет семь рейсов в неделю.

Параллельно развивается туристическая инфраструктура. Вдоль автотрасс строятся многофункциональные комплексы, расширяется сеть санитарно-гигиенических узлов. В Кентау, Бурабае, Зайсане и Кокшетау ведется подготовка к запуску новых аэропортов.

Отдельное внимание уделяется Байконуру — космодром вошел в ТОП‑20 туристических направлений страны. Здесь открылась юрта-наблюдательная площадка, проводятся экскурсии на Гагаринский старт, в музей Королева и на другие объекты, перешедшие под юрисдикцию Казахстана.

— Такого феномена больше нигде нет. Только в Казахстане — единственная точка на планете, откуда началось путешествие человечества в космос. Это вызывает огромный интерес как у отечественных, так и у иностранных туристов, — отметил директор департамента сопровождения проектов АО НК «Kazakh Tourism» Алишер Турсын.

В рамках стратегии развития отрасли Казахстан работает с международными гостиничными брендами. Среди потенциальных партнеров — девелоперы из Таиланда, Турции, Китая, России и стран Персидского залива. Наибольший интерес проявляется к Алматы, Астане, Мангистау и Восточно-Казахстанской области, а также к курортной Щучинско-Боровской зоне.

— 90% проектов, которые сопровождает Kazakh Tourism, — это проекты казахстанских инвесторов. Остальные — иностранные, — добавил Турсын.

Вместе с тем в отрасли сохраняются сдерживающие факторы. Среди них — несоответствие уровня сервиса заявленным гостиничным категориям, дефицит мест размещения, слабая инфраструктура в регионах. Во многих туристических зонах по-прежнему отсутствуют удобные подъездные пути, санузлы и точки питания.

— Работа ведётся. Вводятся изменения в законодательство, чтобы обеспечить адекватную классификацию гостиниц и соответствие международным стандартам, — пояснили в Kazakh Tourism.

Дополнительный вектор — развитие медицинского туризма. В стране работают девять клиник, имеющих международную аккредитацию JCI. Казахстан становится популярным направлением среди иностранных пациентов из Европы и СНГ благодаря качеству и доступности медицинских услуг.

— Один медицинский турист остается минимум на неделю, а то и две. Он пользуется гостиницами, такси, общественным питанием. Это создает мультипликативный эффект и выгоден для всей экономики, — подчеркивают эксперты.

Развитие туризма — это не только отдых, но и вклад в экономику. Летний сезон 2025 года показывает: внутренний туризм для казахстанцев — не запасной план, а осознанный выбор.

О том, как в нашей стране развивается детский туризм и какие проблемы не решены – в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.