Более 300 голов овец погибли после приема лекарства в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - У животных началась диарея. Фермер Самат Кадыров посоветовался с продавцом ветаптеки и купил лекарство. После его применения начался массовый падеж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

«Фармацевт сказал, что порошок обойдется мне дешевле. Он сказал, что мне нужно развести препарат на 10 литров воды и давать по 5-10 граммов животным. Я так и сделал. Подумал, что все хорошо, но нет. После 10 часов вечера начался кошмар. 320 баранов погибли. Падеж не прекращается!», - рассказывает Самат Кадыров.

После инцидента он обратился и в полицию, и к ветеринарам. Однако, по словам сельчанина, никто не спешит на помощь.

«Все говорят, что это лекарство для свиней и цыплят, а овцы погибли от двойной дозы. Нам сказали, что заберут туши на экспертизу. Но, у нас до сих пор нет никаких доказательств, что животные погибли именно из-за этого препарата», - добавил он.

В ветеринарной аптеке инцидент не комментируют, а специалисты, исследовавшие туши животных в лаборатории, говорят, что фермер должен был изначально обратиться к ветеринару и только потом приобретать препараты.

«Фермер может отправить на исследования этот препарат в независимую лабораторию за свой счет. Мы со своей стороны отправили на экспертизу. Результат будет через 9 дней», - говорит заместитель начальника ветеринарной службы Туркестанской области Алмет Оразбеков.

Свои права Самат Кадыров теперь намерен отстаивать в суде.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области жители Сайрамского района вынуждены орошать свои посевы водой, смешанной с кровью скота. Кровь с убойных пунктов попадает в арык, а затем на поля, где орошают картофель.