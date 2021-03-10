РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 09 Март 2021 | GMT +6

    Более 30 улиц отремонтировали в Келесском районе Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 30 улиц отремонтировали в Келесском районе Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    По Келесскому району имеется 261,1 км автомобильных дорог областного значения, в том числе в удовлетворительном состоянии находится 76,5%. Также удовлетворительное состояние 122,5 км автомобильных дорог районного значения- это 78,6%. В прошлом году в районе отремонтировано 33 улицы общей протяженностью 60,7 км.

    В этом году планируется отремонтировать 71,5 км дорог. В результате удовлетворительный уровень дорог районного значения достигнет 82,7%.

    В текущем году по программе «Ауыл ел бесігі» в Келесском районе был запланирован ремонт 16 внутренних улиц по среднему ремонту внутренних автомобильных дорог села Абай и населенного пункта Кызыласкер. Ремонт дороги полностью завершен и сдан в эксплуатацию. В этом году в рамках программы планируется отремонтировать 29,9 км дорог на 18 внутренних улицах района. Также за счет средств местного бюджета планируется провести средний ремонт 24 улиц.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!