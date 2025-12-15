Более 30 участков трасс в Казахстане закрыты из-за непогоды — МЧС

По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий в настоящее время закрыто более 30 участков автодорог республиканского значения.

— Это Акмолинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Карагандинская области, область Абай и другие регионы, — сообщил М. Ахриев на брифинге.

Он также сообщил, что наибольшее скопление транспорта наблюдается в северных и восточных регионах страны.

— В основном Акмолинская и Павлодарская области, а также восток республики. Этим трем направлениям мы сейчас уделяем наибольшее внимание. Открытие участков зависит от погоды и продвижения циклонов, в течение дня ожидаются улучшения, — подчеркнул спикер.

Ранее в МЧС рассказали, что в стране подготовлена группа сил и средств численностью более 44 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники.