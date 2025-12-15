РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 30 участков трасс в Казахстане закрыты из-за непогоды — МЧС

    Начальник управления департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Магомед Ахриев рассказал о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    трасса, закрыта дорога, метель, автомобиль, буран, жол жабық, боран, көлік
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий в настоящее время закрыто более 30 участков автодорог республиканского значения.

    — Это Акмолинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Карагандинская области, область Абай и другие регионы, — сообщил М. Ахриев на брифинге.

    Он также сообщил, что наибольшее скопление транспорта наблюдается в северных и восточных регионах страны.

    — В основном Акмолинская и Павлодарская области, а также восток республики. Этим трем направлениям мы сейчас уделяем наибольшее внимание. Открытие участков зависит от погоды и продвижения циклонов, в течение дня ожидаются улучшения, — подчеркнул спикер.

    Ранее в МЧС рассказали, что в стране подготовлена группа сил и средств численностью более 44 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники.

    Теги:
    Дороги Метель МЧС Регионы Казахстана Трассы Непогода Закрытие дорог
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают