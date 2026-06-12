KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Более 30 тонн табачного сырья изъяли в Туркестанской области

    В Туркестанской области пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству насвая и снюса, изъяты более 30 тонн сырья и свыше 1 млн единиц продукции, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Более 30 тонн табачного сырья изъяли в Туркестанской области
    Фото: Бас прокуратура

    По данным прокуратуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных департаментом экономических расследований по Туркестанской области, на территории Келесского и Ордабасинского районов выявлены три подпольных производственных цеха, деятельность которых была пресечена.

    — Установлено, что незаконное производство организовано на объектах общей площадью более 500 квадратных метров. Ежедневно к работе привлекалось около 20 человек. Готовая продукция систематически поставлялась в различные регионы страны. В ходе обысков из незаконного оборота изъято более 1 миллиона единиц готовой продукции, 30 тонн табака, 2 миллиона упаковочных материалов, различные ароматизаторы и химические добавки, а также производственное оборудование, — сообщили в ведомстве. 

    По оценкам специалистов, изъятого сырья хватило бы для производства около 60 миллионов единиц одноразовой бездымной табачной продукции.

    С санкции суда на доходы подозреваемых, полученные преступным путем, наложены ограничения.

    В настоящее время уголовные дела, возбужденные по части 2 статьи 301-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, рассмотрены судом

    Напомним, в Министерстве финансов РК рассказали о ходе разработки законопроекта по вопросам регулирования оборота табака для кальяна и деятельности кальянных заведений в стране.

    Запреты Туркестанская область Регионы Казахстана Прокуратура Табачные изделия
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор