Решение по легализации кальянных в Казахстане пока не принято — Минфин
В Министерстве финансов РК рассказали о ходе разработки законопроекта по вопросам регулирования оборота табака для кальяна и деятельности кальянных заведений в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день заключение Правительства по указанному законопроекту не подписано. Вопрос находится на стадии рассмотрения.
— В рамках обсуждения законодательных инициатив рассматриваются различные подходы к регулированию оборота табака для кальяна и деятельности кальянных заведений, включая вопросы лицензирования и иных механизмов государственного регулирования, — говорится в ответе на официальный запрос редакции.
Вместе с тем, обсуждаются вопросы по определению уполномоченного органа по выдаче лицензий и размеров возможных лицензионных платежей.
В Минфине отметили, что дальнейшие решения будут определены по итогам завершения установленных законодательством процедур рассмотрения и согласования.
Напомним, в декабре 2025 года в Казахстане предложили легализовать кальянные заведения через лицензирование с обязательными требованиями. Лицензионный сбор хотели установить в размере 300 МРП.