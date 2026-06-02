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    Решение по легализации кальянных в Казахстане пока не принято — Минфин

    В Министерстве финансов РК рассказали о ходе разработки законопроекта по вопросам регулирования оборота табака для кальяна и деятельности кальянных заведений в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кальянные
    Фото: Pexels

    Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день заключение Правительства по указанному законопроекту не подписано. Вопрос находится на стадии рассмотрения.

    — В рамках обсуждения законодательных инициатив рассматриваются различные подходы к регулированию оборота табака для кальяна и деятельности кальянных заведений, включая вопросы лицензирования и иных механизмов государственного регулирования, — говорится в ответе на официальный запрос редакции.

    Вместе с тем, обсуждаются вопросы по определению уполномоченного органа по выдаче лицензий и размеров возможных лицензионных платежей.

    В Минфине отметили, что дальнейшие решения будут определены по итогам завершения установленных законодательством процедур рассмотрения и согласования.

    Напомним, в декабре 2025 года в Казахстане предложили легализовать кальянные заведения через лицензирование с обязательными требованиями. Лицензионный сбор хотели установить в размере 300 МРП.

    Минфин РК Законопроекты Курение Табачные изделия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор