Решение по легализации кальянных в Казахстане пока не принято — Минфин

В Министерстве финансов РК рассказали о ходе разработки законопроекта по вопросам регулирования оборота табака для кальяна и деятельности кальянных заведений в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день заключение Правительства по указанному законопроекту не подписано. Вопрос находится на стадии рассмотрения.

— В рамках обсуждения законодательных инициатив рассматриваются различные подходы к регулированию оборота табака для кальяна и деятельности кальянных заведений, включая вопросы лицензирования и иных механизмов государственного регулирования, — говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Вместе с тем, обсуждаются вопросы по определению уполномоченного органа по выдаче лицензий и размеров возможных лицензионных платежей.

В Минфине отметили, что дальнейшие решения будут определены по итогам завершения установленных законодательством процедур рассмотрения и согласования.

Напомним, в декабре 2025 года в Казахстане предложили легализовать кальянные заведения через лицензирование с обязательными требованиями. Лицензионный сбор хотели установить в размере 300 МРП.