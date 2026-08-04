Более 30 школ планируют модернизировать в Алматы

Как сообщил на брифинге Региональной службы коммуникаций руководитель управления строительства Нурбол Нурсагатов, в городе планируется модернизировать 31 учебное заведение.

— Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на 13 объектах. Из них шесть школ рассчитаны на 3725 ученических мест, еще на семи объектах проводится реконструкция. До конца 2026 года планируется завершить строительно-монтажные работы на пяти из этих 13 объектов, — сообщил Нурбол Нурсагатов.

Еще для 14 объектов разрабатывается проектно-сметная документация. Завершить ее подготовку планируется до конца года. Кроме того, положительное заключение государственной экспертизы уже получили проекты строительства пристройки к школе №87 на 300 мест и реконструкции школы №112. Начало строительно-монтажных работ на этих объектах запланировано на октябрь.

Параллельно в Алматы реализуются 16 проектов в сфере образования. В их числе — строительство двух центров развития творчества и детских садов, реконструкция Физико-математической школы и другие проекты.

Кроме того, по 20 объектам — 18 учреждениям дошкольного и двум учреждениям среднего образования — ведется разработка проектной документации. Приступить к их строительству планируется в 2027 году после получения положительного заключения государственной экспертизы.

В частности, продолжается строительство трех пристроек к школам №16, №112 и №170. После ввода объектов в эксплуатацию количество ученических мест увеличится на 900. Одновременно ведутся работы по реконструкции и сейсмоусилению десяти школ и двух детских садов.

С начала года в Алматы уже ввели в эксплуатацию семь объектов образования. В их числе — школа на 550 мест в микрорайоне Зердели, школа-интернат на 340 мест в микрорайоне Шугыла, а также три детских сада общей вместимостью 820 мест в микрорайонах Курамыс, Жас Канат и Калкаман. Кроме того, завершены реконструкция и сейсмоусиление яслей-сада №10, введен в эксплуатацию Центр развития творчества в микрорайоне Саялы.

До конца года планируется завершить еще 15 объектов. В их числе — две школы в микрорайоне Зердели и на улице Енбек общей вместимостью 890 мест, три пристройки к школам №16, №112 и №170 на 900 мест, реконструкция и сейсмоусиление девяти школ, а также строительство детского сада на улице Тлендиева.

Кроме того, в настоящее время в Алматы строятся пять новых школ.

В ходе брифинга Нурбол Нурсагатов также прокомментировал соблюдение сроков строительства и реконструкции образовательных объектов. По его словам, на отдельных объектах зафиксировано отставание от графика. В связи с этим управление принимает меры, чтобы завершить запланированные на текущий год работы в установленные сроки.

Как уточнил спикер, с рядом подрядных организаций, не выполнявших свои обязательства должным образом, договоры уже расторгнуты. Для завершения работ на проблемных объектах привлечены новые подрядные организации.

Ранее Kazinform сообщал, как проходит реконструкция школы-гимназии №56 имени Каныша Сатпаева. Разрушение фасада этого старейшего здания вызвало широкий общественный резонанс.



