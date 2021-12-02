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Более 30 полицейских сдали кровь в Туркестанской области

2 Декабря 2021 15:00
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Более 30 полицейских сдали кровь в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Более 30 полицейских добровольно сдали кровь в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Свыше 30 сотрудников Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области и Центра кинологической службы приняли участие в акции по добровольной сдаче крови. Мероприятие состоялось на базе туркестанского филиала Шымкентского городского центра крови. Все необходимые процедуры проходили под наблюдением медработников и с соблюдением сани тарных норм.

Стоит отметить, что для полицейских стало уже доброй традицией помогать людям и принимать активное участие в подобных акциях, ведь это может спасти чью-то жизнь. Стражи порядка не понаслышке знают, как необходима кровь больным или попавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

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#Туркестанская область   #Общество   #Донорство  
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