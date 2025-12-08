Более 30 человек погибли от вспышки гепатита A в Чехии

Как пишет издание Tagesschau, при этом эпидемия еще не достигла пика.

По данным властей, вспышка началась весной среди бездомных и людей с зависимостями, но со временем охватила все социальные группы. Теперь болезнь добралась и до рождественских рынков. В городе Божи-Дар у границы с Германией власти еще три недели назад выпустили отдельное предупреждение по гигиене.

На пражских ярмарках продавцы работают в перчатках и регулярно дезинфицируют прилавки, однако, как отмечает Tagesschau, это не снижает риск до нуля, поскольку большинство посетителей игнорируют санитайзеры.

Президент Чешской медицинской палаты Милан Кубек рассказал журналистам, что нынешняя эпидемия гепатита А — крупнейшая с 1979 года.

