Более 30 человек погибли от вспышки гепатита A в Чехии
В Чехии вирус гепатита А уже унес жизни 32 человек, а всего зарегистрировано более 3000 случаев заражения, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.
Как пишет издание Tagesschau, при этом эпидемия еще не достигла пика.
По данным властей, вспышка началась весной среди бездомных и людей с зависимостями, но со временем охватила все социальные группы. Теперь болезнь добралась и до рождественских рынков. В городе Божи-Дар у границы с Германией власти еще три недели назад выпустили отдельное предупреждение по гигиене.
На пражских ярмарках продавцы работают в перчатках и регулярно дезинфицируют прилавки, однако, как отмечает Tagesschau, это не снижает риск до нуля, поскольку большинство посетителей игнорируют санитайзеры.
Президент Чешской медицинской палаты Милан Кубек рассказал журналистам, что нынешняя эпидемия гепатита А — крупнейшая с 1979 года.
