    03:40, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 30 человек погибли от вспышки гепатита A в Чехии

    В Чехии вирус гепатита А уже унес жизни 32 человек, а всего зарегистрировано более 3000 случаев заражения, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Фото: Анадолы

    Как пишет издание Tagesschau, при этом эпидемия еще не достигла пика. 

    По данным властей, вспышка началась весной среди бездомных и людей с зависимостями, но со временем охватила все социальные группы. Теперь болезнь добралась и до рождественских рынков. В городе Божи-Дар у границы с Германией власти еще три недели назад выпустили отдельное предупреждение по гигиене.

    На пражских ярмарках продавцы работают в перчатках и регулярно дезинфицируют прилавки, однако, как отмечает Tagesschau, это не снижает риск до нуля, поскольку большинство посетителей игнорируют санитайзеры.

    Президент Чешской медицинской палаты Милан Кубек рассказал журналистам, что нынешняя эпидемия гепатита А — крупнейшая с 1979 года.

    Ранее сообщалось, десятки человек пострадали при столкновении пассажирских поездов на юге Чехии.  

