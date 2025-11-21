Десятки человек пострадали при столкновении пассажирских поездов на юге Чехии

Пять человек получили серьезные травмы и находятся под наблюдением врачей в местной больнице, сообщает Чешское телевидение со ссылкой на спасательные службы.

Инцидент произошел около 6:15 утра по местному времени (05:15 по Гринвичу). Все пассажиры были эвакуированы.

Update: Two trains collided near České Budějovice in the Czech Republic around 6:20 a.m., injuring 42 people, five seriously.



The crash occurred about 150 km (93 miles) south of Prague, halting traffic between České Budějovice and Plzeň.



Один из поездов был экспрессом, а другой — пригородным. Оба поезда обслуживаются компанией «Чешские железные дороги».

Причина происшествия расследуется.