РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:50, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Десятки человек пострадали при столкновении пассажирских поездов на юге Чехии

    Два поезда столкнулись в четверг утром вблизи города Злив на юге Чешской Республики, в результате чего 42 человека пострадали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Столкновение поездов на юге Чехии
    Фото: x.com/RAILMARKETCOM

    Пять человек получили серьезные травмы и находятся под наблюдением врачей в местной больнице, сообщает Чешское телевидение со ссылкой на спасательные службы.

    Инцидент произошел около 6:15 утра по местному времени (05:15 по Гринвичу). Все пассажиры были эвакуированы.

    Один из поездов был экспрессом, а другой — пригородным. Оба поезда обслуживаются компанией «Чешские железные дороги».

    Причина происшествия расследуется.

    Теги:
    Чехия Мировые новости
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают