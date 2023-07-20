Более 30% бюджета Карагандинской области направят на социальную сферу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На внеочередной, ІV сессии Карагандинского областного маслихата при участии акима региона Ермаганбета Булекпаева был рассмотрен вопрос уточнения бюджета на третий квартал 2023 года. Дополнительные средства направят на социальную сферу, поддержку предпринимательства, сельского хозяйства, общественную безопасность и реальный сектор экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Депутатский корпус с изменениями ознакомила руководитель управления финансов Людмила Башарина.

«На реальный сектор экономики направлено 5,7 млрд тенге, или 57 % от общего объёма распределяемых средств. Это продолжение ремонта и строительство объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, развитие коммунального хозяйства, на субсидирование пассажирских перевозок по междугородним и внутригородским сообщениям, ж/д перевозок, реконструкцию автодорог, на строительство жилых домов и инженерной коммуникационной инфраструктуры», – сообщила Людмила Башарина.

Учтены расходы на кредитование в рамках регионального финансирования субъектов МСБ и на субсидирование стоимости минеральных удобрений.

На нужды социальной сферы предусмотрено 36 % средств. Это расходы на выплаты стимулирующих надбавок, увеличение размера дополнительного вида социальной помощи одиноким лицам с инвалидностью 1-й и 2-й групп, нуждающимся в посторонней помощи. Ассигнования направят на поддержку врачам, прибывшим для работы в село, а также на увеличение поправочного коэффициента по зарплате медработникам.

Предусмотрены расходы на лекарственное обеспечение больных с орфанными заболеваниями, развитие видов спорта для людей с ограниченными возможностями, проведение ремонтных работ и укрепление материально-

технической базы организаций здравоохранения, образования, культуры, спорта, координации занятости и социальных программ, на разработку ПСД на объекты образования и здравоохранения области.

На обеспечение общественной безопасности дополнительно выделят 400 млн тенге. Это выплата жилищных пособий сотрудникам полиции, открытие центров поддержки семьи, укрепление материально-технической базы департамента ЧС. Депутаты уточнения поддержали.

Глава региона поблагодарил народных избранников за совместную работу.

«Вы видите, что бюджет больше направлен на социальную сферу – 3,6 млрд тенге. На стимулирующие надбавки, которые уже действуют с 1 июля, мы предусмотрели порядка 2 млрд тенге. Есть вопросы, которые требуют быстрого решения. Это техническое оснащение и ремонт школ, больниц, объектов социальной сферы, подготовка к отопительному сезону», – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Фото аикмат Карагандинской области