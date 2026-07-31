Более 30 автобусов и троллейбусов изменят маршруты в Алматы

В Алматы временно изменятся схемы движения сразу более 30 автобусных и троллейбусных маршрутов. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия, строительством инженерных сетей и перекрытием нескольких крупных городских магистралей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Перекрытие улицы Манаса

Как сообщили в Транспортном холдинге, в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия и полным перекрытием движения автотранспорта по улице Манаса (на участке от проспекта Абая до улицы Тимирязева) с 19:00 часов 31 июля до 08:00 часов 4 августа будут временно изменены схемы движения маршрутов № 18, № 44, № 62, № 66, № 80, № 95, № 98, № 112, № 121, № 123, № 130, №ТП6 и №ТП7.

Причиной изменений является невозможность проезда общественного транспорта по утвержденным схемам движения.

№ 18

В восточном направлении: без изменений.

В западном направлении: улица Сатпаева (запад) — улица Байзакова (север) — разворот по дорожной развязке на проспекте Абая (запад) — улица Ауэзова (юг) — улица Тимирязева (запад) — далее по схеме.

№ 44

В восточном направлении: улица Жандосова (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — разворот по дорожной развязке на улице Байзакова (север) — улица Муканова — улица Курмангазы (восток) — далее по схеме.

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (юг) — улица Жандосова (запад) — далее по схеме.

№ 62

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Жамбыла (восток) — улица Манаса (юг) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 66

В восточном направлении: улица Жандосова (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (юг) — далее по схеме.

№ 80

В южном направлении: улица Ауэзова (юг) — разворот в районе КЦДС «Атакент» — далее по схеме. Либо: улица Тимирязева (запад) — улица Жарокова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 95

В восточном направлении: улица Жандосова (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — улица Байтурсынова (юг) — улица Сатпаева (восток) — далее по схеме.

В западном направлении: улица Сатпаева (запад) — улица Байзакова (север) — разворот по дорожной развязке на проспекте Абая (запад) — улица Ауэзова (юг) — улица Жандосова (запад) — далее по схеме.

№ 98

В восточном направлении: улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (юг) — далее по схеме.

№ 112

В восточном направлении: улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — разворот по дорожной развязке на улице Байзакова (север) — улица Муканова — далее по схеме.

В западном направлении: улица Шевченко (запад) — улица Муканова (юг) — проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (юг) — улица Сатпаева (запад) — далее по схеме.

№ 121

В восточном направлении: улица Жандосова (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — улица Байтурсынова (юг) — улица Сатпаева (восток) — далее по схеме.

В западном направлении: улица Сатпаева (запад) — улица Байзакова (север) — разворот по дорожной развязке на проспекте Абая (запад) — улица Ауэзова (юг) — улица Жандосова (запад) — далее по схеме.

№ 123

В западном направлении: улица Шевченко (запад) — улица Ауэзова (юг) — улица Тимирязева (запад) — далее по схеме.

В восточном направлении: улица Тимирязева (восток) — улица Ауэзова (север) — улица Жамбыла (восток) — улица Муканова (юг) — улица Курмангазы (восток) — далее по схеме.

№ 130

В восточном направлении: улица Ауэзова (юг) — улица Тимирязева (восток) — улица Байзакова (север) — бульвар Бухар Жырау (восток) — далее по схеме.

В западном направлении: улица Байтурсынова (север) — бульвар Бухар Жырау (запад) — улица Байзакова (север) — разворот по дорожной развязке на проспекте Абая (запад) — улица Ауэзова (юг) — улица Сатпаева (запад) — далее по схеме.

№ТП6

В восточном направлении: улица Жандосова (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по маршруту.

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (юг) — улица Сатпаева (запад) — далее по маршруту.

№ТП7

В западном направлении: проспект Тимирязева (запад) — улица Розыбакиева (юг) — улица Утепова (восток) — проспект Гагарина (север) — проспект Тимирязева (восток) — далее по маршруту с переносом конечной остановки на остановочный пункт «КЦДС Атакент».

В восточном направлении: остановочный пункт «КЦДС Атакент» — проспект Тимирязева (запад) — далее по маршруту.

Перекрытие проспекта Абая и улицы Жарокова

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ и полным перекрытием движения автотранспорта по проспекту Абая на участке от улицы Ауэзова до проспекта Гагарина (в обоих направлениях), а также по улице Жарокова на участке от улицы Мынбаева до улицы Курмангазы (в обоих направлениях), в период с 06:00 часов 1 августа до 23:00 часов 2 августа будут временно изменены схемы движения маршрутов № 3, № 19, № 25, № 34, № 56, № 65, № 90, № 92, № 113, № 118, № 120, № 120А, № 128, № 145, №ТП5, №ТП19 и №ТП25.

Большинство маршрутов будут объезжать закрытый участок через улицы Ауэзова, Шевченко, Сатпаева и проспект Гагарина. Маршруты № 19, № 113 и № 145 также изменят движение по улице Жарокова.

№ 3

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 19

В южном направлении: улица Жарокова (юг) — улица Жамбыла (восток) — улица Ауэзова (юг) — улица Сатпаева (запад) — улица Жарокова (юг) — далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова (север) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — улица Жарокова (север) — далее по схеме.

№ 25

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 34

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 57

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 65

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 90

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 92

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 113

В южном направлении: улица Шевченко (запад) — улица Ауэзова (юг) — улица Сатпаева (запад) — улица Жарокова (юг) — далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова (север) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — улица Жамбыла (восток) — далее по схеме.

№ 118

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 120

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 128

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Шевченко (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

№ 145

В южном направлении: улица Ауэзова (юг) — улица Сатпаева (запад) — проспект Гагарина (юг) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Гагарина (север) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — далее по схеме.

№ТП5

В восточном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Карасай батыра (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

№ТП19

В восточном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Карасай батыра (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

№ТП25

В восточном направлении: проспект Абая (восток) — проспект Гагарина (юг) — улица Сатпаева (восток) — улица Ауэзова (север) — проспект Абая (восток) — далее по схеме.

В западном направлении: проспект Абая (запад) — улица Ауэзова (север) — улица Карасай батыра (запад) — проспект Гагарина (юг) — проспект Абая (запад) — далее по схеме.

Изменения маршрута № 29Р

С 1 августа на время ремонта улицы Бейсеуова конечная остановка маршрута № 29Р переносится с остановки «Река Бекенбай» на остановочный пункт «По требованию».

Изменения в микрорайоне Акжар

В связи с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Акжар, а также полным перекрытием движения автотранспорта по улице Рыскулова на участке от улицы Жандосова до улицы Кунаева, с 1 августа будут временно изменены схемы движения маршрутов № 14 и № 50.

№ 14

В южном направлении: проспект Райымбека (восток) — проспект Алатау (юг) — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Алатау (север) — проспект Райымбека (восток) — первый разворот — проспект Райымбека (запад) — далее по схеме.

№ 50

В южном направлении: улица Шаляпина (запад) — улица Ашимова (юг) — улица Айтматова (запад) — конечная остановка «улица Байсултанова».

В обратном направлении: конечная остановка «улица Байсултанова» — улица Ер Тостык (север) — улица Абдильдина (запад) — улица Даулеткерея (юг) — улица Жандосова (восток) — улица Грозы (север) — улица Динмухамеда Кунаева (восток) — улица Яссауи (север) — далее по схеме.

Водителей и пассажиров просят заранее учитывать временные ограничения и планировать поездки с учетом измененных схем движения общественного транспорта.

Ранее в Алматы временно изменились схемы движения четырех автобусных маршрутов в связи с ремонтом и частичным перекрытием улицы Хо Ши Мина.