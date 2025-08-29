Казахстанская животноводческая продукция поставляется в 15 стран

С Китаем подписаны новые протоколы на поставку мяса птицы и шкур КРС. Ведутся переговоры по расширению экспорта конины, сухого кобыльего молока, охлажденной говядины, баранины, свинины и термообработанной продукции. РК также включена в список стран-экспортеров меда в Европейский союз.

Развиваются торговые связи с азиатскими государствами. С Японией обсуждается экспорт живых лошадей и молочной продукции, с Южной Кореей — мороженого. Продолжаются переговоры с Малайзией, Вьетнамом, Сингапуром, Катаром и другими странами региона.

В реестры зарубежных стран включены 3 652 казахстанских предприятия, из них только в июне добавлено 9 новых экспортеров. В реестрах стран ЕАЭС зарегистрированы 3 292 предприятия животноводческого сектора.

Для расширения доступа на рынок Китая между Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР подписано 12 протоколов, определяющих условия экспорта.

Рядом стран отменены действовавшие ранее санитарные ограничения.

Так, Беларусь, Россия и Китай сняли запреты на ввоз продукции из юго-восточных регионов Казахстана, связанные с ящуром. Турция отменила все ограничения по ящуру, птичьему гриппу и нодулярному дерматиту. Китай также снял запрет, связанный с гриппом птиц, а Армения — все ограничения по ящуру.

В Восточно-Казахстанской области готовится к открытию единая агролаборатория РК–КНР, которая будет сертифицировать продукцию по китайским ветеринарным стандартам, упрощая её доступ на рынок Китая.

Казахстан также участвует в разработке единых правил в сфере ветеринарии в рамках ЕАЭС, включая вопросы прослеживаемости продукции, профилактики африканской чумы свиней и ответственности за нарушение санитарных требований.