    18:07, 28 Август 2025 | GMT +5

    Казахстанская животноводческая продукция поставляется в 15 стран

    Казахстан открывает новые рынки и расширяет ассортимент поставляемых товаров. Сегодня отечественная продукция поставляется более чем в 15 стран, включая государства ЕАЭС, Евросоюза, СНГ, Китай, Японию, Южную Корею, Монголию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Азербайджан и Узбекистан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    продукты
    Коллаж: Kazinform

    С Китаем подписаны новые протоколы на поставку мяса птицы и шкур КРС. Ведутся переговоры по расширению экспорта конины, сухого кобыльего молока, охлажденной говядины, баранины, свинины и термообработанной продукции. РК также включена в список стран-экспортеров меда в Европейский союз.

    Развиваются торговые связи с азиатскими государствами. С Японией обсуждается экспорт живых лошадей и молочной продукции, с Южной Кореей — мороженого. Продолжаются переговоры с Малайзией, Вьетнамом, Сингапуром, Катаром и другими странами региона.

    В реестры зарубежных стран включены 3 652 казахстанских предприятия, из них только в июне добавлено 9 новых экспортеров. В реестрах стран ЕАЭС зарегистрированы 3 292 предприятия животноводческого сектора.

    Для расширения доступа на рынок Китая между Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР подписано 12 протоколов, определяющих условия экспорта.

    Рядом стран отменены действовавшие ранее санитарные ограничения.

    Так, Беларусь, Россия и Китай сняли запреты на ввоз продукции из юго-восточных регионов Казахстана, связанные с ящуром. Турция отменила все ограничения по ящуру, птичьему гриппу и нодулярному дерматиту. Китай также снял запрет, связанный с гриппом птиц, а Армения — все ограничения по ящуру.

    В Восточно-Казахстанской области готовится к открытию единая агролаборатория РК–КНР, которая будет сертифицировать продукцию по китайским ветеринарным стандартам, упрощая её доступ на рынок Китая.

    Казахстан также участвует в разработке единых правил в сфере ветеринарии в рамках ЕАЭС, включая вопросы прослеживаемости продукции, профилактики африканской чумы свиней и ответственности за нарушение санитарных требований.

    Мед Правительство РК Животноводство Минсельхоз Молоко Мясо Продукты
