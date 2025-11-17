РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:08, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 293 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны с начала зимнего сезона

    Сегодня ночью столицу Казахстана от снега и наледи очищали 219 дорожных рабочих и 374 единиц спецтехники, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    уборка снега, Астана
    Фото: акимат Астаны

    — Столичные коммунальные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме, осуществляя бесперебойную уборку и вывоз снега. За день 16 ноября из столицы на спецполигоны вывезли 4512 кубометров снега 353 рейсами. А с начала зимнего периода из столицы вывезено более 293 тысяч кубометров снега, что составляет 23 566 рейсов большегрузов, — говорится в сообщении акимата.

    В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

    Особое внимание коммунальщики уделяют противогололедным мероприятиям: для безопасного передвижения горожан дороги и тротуары посыпаются технической солью.

    Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

    Теги:
    Астана Снег Благоустройство
    Асель Елюбаева
    Автор
