Более 290 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь
По данным на 1 декабря 2025 года адресная социальная помощь назначена 290,6 тыс. человек из 54 тыс. семей на сумму 30,3 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.
В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге.
Как отметили в ведомстве, основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 декабря дополнительная выплата назначена 90,5 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,7 млрд тенге;
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).
