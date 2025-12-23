Более 290 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь

В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге.

Как отметили в ведомстве, основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 декабря дополнительная выплата назначена 90,5 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,7 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

Ранее сообщалось, что почти 600 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам.