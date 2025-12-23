РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:03, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 290 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь

    По данным на 1 декабря 2025 года адресная социальная помощь назначена 290,6 тыс. человек из 54 тыс. семей на сумму 30,3 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК. 

    Более 290 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

    В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге. 

    Как отметили в ведомстве, основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

    АСП предусматривает:

    • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
    • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 декабря  дополнительная выплата назначена 90,5 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,7 млрд тенге;
    • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

    Ранее сообщалось, что почти 600 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам. 

    Теги:
    Социальная поддержка Многодетные семьи Минтруда и соцзащиты РК АСП
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают