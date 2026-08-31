Более 283 тысяч камер следят за безопасностью в школах Казахстана

Перед началом учебного года Министерство внутренних дел усилило меры по обеспечению безопасности детей, передает Polisia.kz .

Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность формирования законопослушного поколения. Президент отметил: только законопослушное и уважающее Конституцию молодое поколение способно построить процветающее общество и обеспечить свое личное благополучие.

Для органов внутренних дел это направление имеет особое значение. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних должна начинаться задолго до совершения преступления — с правового воспитания, своевременного выявления проблем и индивидуальной работы с детьми и семьями. Именно поэтому 2026 год в системе МВД объявлен Годом безопасности детей.

Главная задача — усилить профилактическую работу и создать максимально безопасную среду для несовершеннолетних: в школах, на улицах, в общественных местах и цифровом пространстве.

В преддверии нового учебного года Министерством внутренних дел проводится комплексная работа по обеспечению безопасности образовательных объектов.

В настоящее время в Казахстане функционируют 7656 общеобразовательных школ, в которых установлено более 283 тысяч камер видеонаблюдения. К центрам оперативного управления или дежурным частям органов внутренних дел подключены 7159 школ. Такая система позволяет не только фиксировать происходящее, но и оперативно реагировать на возникающие угрозы.

При этом видеонаблюдение — лишь один из элементов комплексной системы безопасности. Большое внимание уделяется и безопасности детей по дороге в школу. В рамках подготовки к новому учебному году МВД провело 9417 обследований дорожной инфраструктуры вблизи объектов образования. По результатам выдано 4070 предписаний об устранении выявленных недостатков. На сегодняшний день получено 3440 ответов об их устранении. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований органов государственного контроля составлено 11 протоколов по статье 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Возле организаций образования установлены и обустроены 258 пешеходных переходов, 1429 искусственных дорожных неровностей, 4854 дорожных знака, более 10 километров ограждений и 1897 объектов освещения.

Все эти меры направлены на одну цель: ребенок должен безопасно дойти до школы и так же безопасно вернуться домой.

Обеспечение безопасности детей невозможно только силами полиции. Здесь важна совместная работа родителей, педагогов, государственных органов и всего общества. Сегодня эта работа объединена общей государственной задачей — создать условия, в которых ребенок может спокойно учиться, развиваться и строить свое будущее. Принцип «Закон и Порядок» в отношении детей означает прежде всего одно: каждый ребенок должен расти в среде, где его права защищены, его голос услышан, а школа, улица, семья и цифровое пространство являются максимально безопасными.

Ранее МВД РК усилило контроль у школ перед началом учебного года.