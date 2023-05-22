Более 270 тысяч алматинских детей летом отдохнут в лагерях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году отдыхом в лагерях планируют охватить 270 тысяч детей или 98,7%, из них более 35 тысяч - из социально-уязвимых категорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата города, для детей организуют более 209 пришкольных и 20 загородных лагерей. Кроме того, акиматами восьми районов предусмотрено бесплатное посещение театров, музеев, библиотек для детей, посещающих пришкольные лагеря.

«Также в течение лета будет работать лагерь «Өрнек» Дворца школьников с охватом 750 детей. Особое внимание при организации летнего отдыха будет уделено образовательно-развивающим программам. В этом году программа летних каникул в лагере «Өрнек» будет направлена не только на формирование у детей и подростков soft skills – «мягких» навыков, взаимодействия детей и педагогов, но и на формирование наиболее активного участия родителей», - ответили на запрос Казинформа в пресс-службе акимата Алматы.

В июне в пришкольных лагерях будут охвачены отдыхом более 30 тысяч детей, в том числе 18 120 учащихся из числа детей из социально-уязвимых категорий, 4263 ребенка с особыми образовательными потребностями, 7617 учащихся, имеющих достижения на различных уровнях.

Согласно утвержденному графику летних каникул, 3400 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 100 детей, оставшихся без попечения родителей, а также дети с особыми образовательными потребностями будут отдыхать в загородных лагерях.

Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рекомендовали родителям отправлять своих детей в летние оздоровительные лагеря, чтобы ребенок не проводил большую часть своего времени перед телевизором и компьютером во время каникул.