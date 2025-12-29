Более 27 тысяч казахстанцев получили поддержку с применением скоринговой модели

На данный момент полностью реализованы четыре госуслуги, дополнительные меры поддержки оказаны 27,1 тысячи заявителям.

На текущий момент скоринговая модель в пилотных регионах применяется при назначении трех услуг: «Назначение жилищной помощи», «Субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде» и «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью».

В рамках пилотного проекта за поддержкой в виде назначения жилищной помощи обратились 1 821 человек, по всем заявлениям принято положительное решение.

По субсидированию части арендной платы поступило 2 181 заявление. По результатам их рассмотрения с применением скоринговой модели у 839 семей определен высокий уровень благосостояния.

По услуге «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью» заявления начали поступать с 1 сентября т. г. Всего принято 1 677 заявлений, по результатам скоринга выявлено, что 41 из них направили семьи, относящиеся к 6 категории по уровню благосостояния.

— Дополнительно, для социальных педагогов школ города Шымкент и Карагандинской области реализован функционал по проверке уровня благосостояния семей при поступлении заявлений на предоставление услуги «Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования», — сообщили в ведомстве.

Платформой, предоставляющей доступ к скоринговой модели, пользуются 317 школ (Карагандинская область — 202, г. Шымкент — 115). Социальными педагогами данных учебных заведений были рассмотрены 22 382 запроса, из которых по результатам проведенного скоринга 74 оказались от семей с высоким уровнем благосостояния (Карагандинская область — 16, г. Шымкент — 58).

Семьи, которые были отнесены к высокому уровню благосостояния (6 уровню), в рамках пилотного проекта определены, как не нуждающиеся в дополнительных мерах поддержки от местных исполнительных органов.

Напомним, ранее был подписан совместный приказ шести государственных органов (МНВО РК, МП РК, МТС РК, МПС РК, МЦРИАП РК и МТСЗН РК) о реализации пилотного проекта по оказанию государственных услуг в сферах образования, социальной защиты населения, жилищных отношений и физической культуры через Единую цифровую платформу с применением скоринговой модели определения уровня благосостояния семьи.

Скоринговая модель для определения благосостояния домохозяйств основывается на 23 социально-демографических и экономических критериях. Все семьи, претендующие на получение дополнительных мер поддержки, классифицируются на 6 категорий — от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до высокого благосостояния (отсутствие материальных затруднений). Решение принимается автоматически, на основе объективных данных, собранных через Цифровую карту семьи.

Помощь предоставляется в зависимости от нуждаемости, а не всем без исключения. В расчет берутся как материальные показатели: доходы, имущество, транспорт, наличие кредитов; так и нематериальные (здоровье, инвалидность, уровень образования), а также иждивенческая нагрузка и возможные скрытые доходы, например, от неформальной занятости.

Домохозяйства, где, к примеру, есть две и более единиц жилья, две и более единиц автотранспорта, имеется зарегистрированное юридическое лицо (ИП, ТОО), а ежемесячный доход на одного члена семьи превышает четыре прожиточных минимума, отнесены к шестой категории — с высоким уровнем благосостояния. Такие семьи будут исключены из числа получателей дополнительных мер социальной поддержки, финансируемых из местных бюджетов.

В Минтруда подчеркивают, что внедрение скоринговой модели не повлияет на социальные выплаты из республиканского бюджета (всего 41 вид). Базовая и солидарная пенсии, пособия по рождению и по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия многодетным и награжденным матерям, пособия по инвалидности и по уходу за ребенком с инвалидностью, пособие по потере кормильца, специальное государственное пособие и другие виды будут выплачиваться без изменений.

Напомним, до разработки единого стандарта в Казахстане был перечень из 117 мер социальной поддержки в регионах, которые отличались по содержанию и зависели от возможностей местных бюджетов.