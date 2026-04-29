Более 27 тысяч камер в Казахстане оснащены элементами ИИ в Казахстане

Пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек в программе Bugin.LIVE на телеканале Jibek Joly рассказала, как умные камеры выявляют правонарушения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Правоохранительная система Казахстана перешла на новый уровень цифровизации. Сегодня по стране функционирует более 1,6 млн камер видеонаблюдения, значительная часть из которых оснащена технологиями искусственного интеллекта.

В настоящее время к Центрам оперативного управления полиции подключено около 90 тыс. камер, инспекторы ведут круглосуточный мониторинг. Из них 27 тыс. камер не только фиксируют происходящее, но и способны самостоятельно анализировать данные. Основное направление применения этой технологии — обеспечение дорожной безопасности.

По словам представителя МВД Шугылы Турлыбек, камеры с элементами ИИ способны не только распознавать государственные регистрационные номера автомобилей, но и отслеживать действия водителей.

— Сегодня камеры с элементами ИИ в основном используются в сфере дорожной безопасности. Они позволяют определять транспортное средство по госномеру, фиксировать, пристегнут ли ремень безопасности, а также выявлять использование телефона за рулем, — отметила Шугыла Турлыбек.

Фото: кадр из видео

Если ранее правонарушения в основном выявляли сами инспекторы, то теперь система подает сигнал автоматически. В дальнейшем искусственный интеллект сможет контролировать места массового скопления людей и даже заранее выявлять факты ношения оружия.

В обществе часто звучат опасения о тотальном наблюдении. Однако представитель МВД опровергла эти мнения, подчеркнув, что система направлена на обеспечение безопасности.

— Камеры помогают выявлять лиц, ранее совершавших преступления, находящихся в розыске или пытающихся уклониться от ответственности. А опасения о том, что система может «перепутать» человека, — это миф, — отметила она.



