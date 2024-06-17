Более 2,6 тысяч казахстанских врачей наградили в честь праздника

В этом году в честь профессионального праздника ведомственными наградами награждены 2637 медицинских работников. На торжественную церемонию вручения наград были приглашены также ветераны отрасли, экс-министры здравоохранения, члены общественного совета, депутаты парламента, общественные деятели, передает агентство Kazinform.

Медаль «Еңбек ардагері» в этом году получили 250 медицинских работников за особые заслуги в профессиональной деятельности, 596 представителей сферы здравоохранения удостоены нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» получили 614 медработников, 600 сотрудникам вручены почетные грамоты и 577 медиков получили благодарственные письма.

— Каждый день в родильных домах, на скорой помощи и за операционным столом медицинские работники несут огромную ответственность за жизни людей. Ежедневно происходят тысячи вызовов, госпитализаций и приемов больных в поликлиниках, успешных родов и сложных операций. Это результат кропотливого труда наших медработников. Мы будем создавать условия для комфортной работы медицинского персонала, улучшать оплату труда, что повысит качество медицинской помощи. Труд врача получает все большее уважение, и мы гордимся успехами казахстанской медицины, — обратилась к медицинским работникам министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

В системе государственного здравоохранения на сегодня в общей сложности трудится более 270 тысяч медицинских работников.