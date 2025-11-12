Более 25 тысяч жителей Медеуского района Алматы получат доступ к центральной воде и канализации

Работы стартовали в 2023 году, когда в верхней части района уровень воды в скважинах снизился в 2,5 раза — со 150 до 60 кубометров. Тогда проложили 73 километра инженерных сетей, благодаря чему более 35 тысяч жителей впервые получили доступ к централизованной воде и канализации.

Фото: акимат Алматы

В 2025 году проект получил продолжение. Строительство сетей общей протяженностью 118 километров ведется в шести микрорайонах «Горный гигант», «Каменское плато», «Малая станица», «Атырау», «Алатау» и «Музтау». До конца года коммуникации появятся в микрорайонах «Алатау» и «Музтау», а оставшиеся четыре будут подключены в 2026 году. В итоге более 25 тысяч жителей получат стабильное водоснабжение и доступ к питьевой воде и канализации.

Фото: акимат Алматы

— Комплексные меры по развитию инженерной инфраструктуры направлены на улучшение качества жизни жителей во всех частях района, — подчеркнул Еркебулан Оразалин.

