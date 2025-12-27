Более 236 млн тенге компенсируют жителям Шымкента через снижение тарифов

По итогам года специалисты городского департамента комитета по регулированию естественных монополий проанализировали 76 отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

Проверка показала, что по 30 видам услуг требования по исполнению тарифных смет выполнены не были. После чего регулятор принял решение о введении временного компенсирующего тарифа на общую сумму 236 млн 530 тысяч тенге, что позволило снизить тарифы по ряду направлений от 1 до 77 процентов.

— Пересмотр затронул услуги по водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжения, а также услуги подъездных путей, — сообщил руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по Шымкенту Кенжеболат Кошекбаев.

Для обеспечения соблюдения законодательства департамент провел пять внеплановых проверок, по итогам которых выдано четыре предписания. Три из них исполнены в полном объеме, одно предписание было отменено вышестоящим органом.

В ходе проверок выявлены типовые, но системные нарушения: включение в тариф расходов, не связанных с регулируемыми услугами, оказание услуг не по утвержденным тарифам, а также попытки переложить на потребителей затраты, не подлежащие тарифному учету.

Административная практика показала жесткий подход к нарушителям.

— В 2025 году возбуждено 66 дел об административных правонарушениях, по 39 из них наложены штрафы. Общая сумма взысканий превысила 367 740 164 тенге. В суд было направлено 14 дел, и 13 из них завершились решениями в пользу департамента, — добавили в ведомстве.

В реестр субъектов естественных монополий сегодня включены 55 организаций, осуществляющих деятельность по 75 видам услуг, а также зарегистрирован один субъект общественно значимого рынка. Регулирование осуществляется в отношении пяти ключевых субъектов естественных монополий, все они работают в соответствии с требованиями законодательства на основе долгосрочных пятилетних тарифов.

В условиях инфляционного давления приняты дополнительные меры по снижению социальной нагрузки тарифов. Тариф на услуги водоснабжения с 1 октября снижен на пять процентов, стоимость услуг газоснабжения с 1 сентября уменьшена на 14,59 процента. Кроме того, с 1 января 2026 года тариф на теплоснабжение будет снижен еще на шесть процентов.

Параллельно решаются вопросы управления инфраструктурой. В доверительное управление переданы 2 432,296 км газопроводов, находящихся в государственной собственности, при этом расходы на их содержание учтены в тарифах.

— Инвестиционная политика в сфере естественных монополий ориентирована на модернизацию и расширение инфраструктуры, замену изношенных активов и повышение качества услуг, предоставляемых населению. Наряду с этим в регулируемых секторах сохраняется проблема дефицита кадров. В этой связи реализуются меры по повышению средней заработной платы работников до регионального уровня, — дополнили в департаменте.

Положительная динамика отмечается и в сфере оказания государственных услуг. С начала года юридическим лицам и предпринимателям оказано 12 государственных услуг. 11 заявок удовлетворены, в одном случае отказ был связан с неполным пакетом документов. Нарушений сроков и порядка предоставления госуслуг не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что антимонопольный департамент оштрафовал СПК «Shymkent» на 14 млн тенге по итогам расследования поставок электроэнергии в индустриальные зоны.

Также стало известно, что субъекты естественных монополий в сфере ЖКХ по Казахстану были оштрафованы более чем на 900 млн тенге.