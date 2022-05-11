11 Мая 2022 11:27

Более 230 тыс. тонн топлива получили аграрии за три месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 92% дизтоплива от запланированного объема получили казахстанские аграрии с февраля по апрель 2022 года. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства, а также для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива. Фактически за февраль-апрель 2022 года поставлено 231 тыс. тонн, или 92%», - сказал Асет Магауов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, отгрузка дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов для сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе.

«При этом контроль и мониторинг отгрузок осуществляется на ежесуточной основе», - добавил вице-министр.