    13:17, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 23 млн тенге алиментов взыскано в Степногорске

    К ответственности за нарушения действующего законодательства привлечены и судебные исполнители,  передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру. 

    алименты
    Коллаж: Kazinform

    Двое граждан, длительное время уклонявшихся от уплаты алиментов, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей).  Суд назначил им наказание — 300 часов общественных работ.

    Кроме того, еще семь неплательщиков привлечены к административной ответственности по статье 669 КоАП (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) и арестованы на сроки от двух до пяти суток.

    В результате принятых мер в текущем году в пользу несовершеннолетних взыскано свыше 23 миллионов тенге.

    Также прокуратура выявила нарушения в деятельности двух частных судебных исполнителей, которые занизили доходы и уклонились от уплаты налогов. По акту надзора в бюджет взыскано 855 тысяч тенге.

    За нарушения действующего законодательства и имеющиеся недостатки в работе шесть судебных исполнителей получили дисциплинарные взыскания.

    Ранее сообщалось, что жителя Шымкента лишили свободы из-за неуплаты алиментов. 

    Теги:
    Генпрокуратура Дети Семья Долги по алиментам Алименты
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
