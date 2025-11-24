Более 23 млн тенге алиментов взыскано в Степногорске

Двое граждан, длительное время уклонявшихся от уплаты алиментов, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей). Суд назначил им наказание — 300 часов общественных работ.

Кроме того, еще семь неплательщиков привлечены к административной ответственности по статье 669 КоАП (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) и арестованы на сроки от двух до пяти суток.

В результате принятых мер в текущем году в пользу несовершеннолетних взыскано свыше 23 миллионов тенге.

Также прокуратура выявила нарушения в деятельности двух частных судебных исполнителей, которые занизили доходы и уклонились от уплаты налогов. По акту надзора в бюджет взыскано 855 тысяч тенге.

За нарушения действующего законодательства и имеющиеся недостатки в работе шесть судебных исполнителей получили дисциплинарные взыскания.

Ранее сообщалось, что жителя Шымкента лишили свободы из-за неуплаты алиментов.