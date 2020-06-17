Более 200 улиц отремонтируют в Жетысае

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Жетысайском районе Туркестанской области планируется провести средний и текущий ремонт более 200 улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

На эти цели направлено 1 млрд 217 млн 869 тыс тенге. В результате улучшаются улицы 113 населенных пунктов, одного города и поселка Жетысайского района.

По району проведен средний ремонт 38 улиц, из них 33 сельских. На 162 уличных дорог будут проведены текущие работы по укладке камня. Дополнительно планируются работы по строительству тротуаров на трех улицах.

«В прошлом году в районе отремонтировано 166 улиц, в этом году наметили более 200 улиц. У нас начался массовый ремонт дорог. Кроме того, по поручению акима области Умирзака Шукеева будет проведен текущий ремонт 130 улиц общей протяженностью 63 километра. Его строительство начнется в этом году», - сказал аким района Жамантай Бейсенбаев.

Наряду с этим, будет отремонтирована автомобильная дорога КХ86 сообщением «Жетысай - Макталы» протяженностью около 20 километров.