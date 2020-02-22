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Более 200 судебных экспертов повысили квалификацию за рубежом

22 Февраля 2020 11:15
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Более 200 судебных экспертов повысили квалификацию за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 200 судебных экспертов повысили квалификацию за рубежом. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подготовка конкурентоспособного кадрового потенциала остается одним из приоритетов Министерства, тем самым продолжается работа по повышению статуса профессии: - в целях повышения квалификации и переподготовки судебноэкспертных кадров Центра 240 судебных экспертов прошли обучение в вузах страны и ближнего зарубежья (в 2018 году - 232 эксперта)», - написал Марат Бекетаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках международной программы «Болашак» с 2014 по 2019 годы 54 судебных эксперта Центра прошли научную стажировку в Великобритании, еще 16 судебных экспертов начнут обучение с февраля 2020 года.

Кроме того, в целях подбора кадров осуществляется сотрудничество с Центрами занятости населения (по мере образование вакансии подаются заявки на сайт www.enbek.kz) и ежегодное посещение ярмарок вакансий, проводимых медицинскими вузами.

«20 молодых специалистов проходят обучение в резидентуре и магистратуре медицинских вузов, которые будут трудоустроены в институты. Кроме того, в рамках проекта Всемирного банка в 2017-2019 гг. 213 судебных экспертов прошли курсы повышения квалификации по 18 направлениям (в Великобритании, Израиле, Литве, ОАЭ, России, США и Турции).

В целях качественного повышения квалификации судебных экспертов, Центр на постоянной основе сотрудничает с ведущими вузами Казахстана, в том числе Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Казахстанский национальный университет им.Аль-Фараби, АО «Университет КАЗГЮУ» им.М.С. Нарикбаева, медицинские вузы городов Нур-Султан, Семей и другие», - отметил министр.


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Ключевые слова: Образование, Минюст, Другие государственные органы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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