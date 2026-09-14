Более 200 производителей представят свою продукцию бизнес-партнерам из трех стран в Туркестане

Более 200 производителей Туркестанской области представят свою продукцию на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана — 2026». На площадке ожидаются потенциальные покупатели и бизнес-партнеры из Узбекистана, Кыргызстана и Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выставка пройдет 18–19 сентября в Туркестане. Предприятия региона представят продукты питания, текстиль, мебель, строительные материалы, продукцию сельскохозяйственной переработки, изделия народных промыслов и другие товары.

Продукцию предприятий из разных районов и городов области объединят в экспозиции «Сделано в Туркестане». Производители смогут напрямую провести переговоры с представителями торговых сетей, оптовых компаний, дистрибьюторами, байерами, маркетплейсами, логистическими и финансовыми организациями. Всего запланировано более 500 B2B-встреч.

— Ожидается участие потенциальных покупателей и бизнес-партнеров из Узбекистана, Кыргызстана и Китая. Для туркестанских предпринимателей это возможность напрямую представить свою продукцию, провести переговоры о поставках, найти дистрибьюторов и выйти на зарубежные рынки, — сообщили в Палате предпринимателей Туркестанской области.

Победителей регионального конкурса «Лучший товар Казахстана — 2026» наградят 18 сентября. Лучших определят среди производителей товаров производственного назначения, продукции для населения и продовольственных товаров.

Во время выставки пройдет экспортный форум «Made in Turkistan: Export 2026». Участники обсудят меры государственной и финансовой поддержки экспорта, международные стандарты и сертификацию, логистику, экспортное финансирование, возможности выхода на маркетплейсы и крупные дистрибьюторские сети.

На следующий день состоится встреча с инвесторами, где представят инвестиционные и производственные возможности Туркестанской области. В программу включено посещение предприятий «Туркестан Текстиль» («Kazakstan Lihua»), «Qaz Natural Laminat», «QazEcoPack» и «Er-Qan Group».

Предпринимателям представят цифровую платформу BusinessGO для учета товаров, работы с кассой, соблюдения фискальных требований и цифровизации розничной торговли.

Ожидается, что за два дня региональный конкурс-выставку «Лучший товар Казахстана — 2026» посетят более 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что с 20 октября товары с маркировкой «Сделано в Казахстане» получат приоритет при формировании результатов поиска на электронных торговых площадках. Новые правила предусматривают и требования к размещению отечественной продукции в торговых объектах. Ее доля должна составлять не менее 30% по соответствующим товарным категориям и в целом по торговой площади.