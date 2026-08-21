Товары с маркировкой «Сделано в Казахстане» будут выше в поиске на маркетплейсах

Казахстанские товары будут получать приоритет при формировании результатов поиска на электронных торговых площадках. Соответствующие изменения в Правила внутренней торговли утвердил и.о. министра торговли и интеграции приказом от 14 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно поправкам, инфраструктура электронной коммерции должна включать программное обеспечение, обеспечивающее приоритет товарам с отличительным знаком «Сделано в Казахстане» при выводе результатов поиска. Исключение составят случаи, когда поиск осуществляется с учетом персонализированных параметров пользователя.

Изменения также предусматривают новые требования к информационно-рекламным торговым площадкам. В частности, они должны обеспечить регистрацию и идентификацию лиц, размещающих объявления, с использованием двухфакторной аутентификации. При этом может применяться абонентский номер, зарегистрированный у оператора сотовой связи Казахстана, либо другие предусмотренные законодательством способы идентификации.

При размещении объявлений о продаже, аренде или ином отчуждении жилых помещений необходимо будет указывать сведения о признании жилья аварийным и (или) ветхим.

Кроме того, программное обеспечение торговых площадок должно обеспечивать интеграцию с антифрод-центром Национального банка для выявления и предотвращения признаков мошеннической активности пользователей.

Отдельные требования установлены для торговых объектов 1-4 категорий. Продавцы должны обозначать места выкладки казахстанских товаров вывеской или надписью «Сделано в Казахстане», а также размещать такую продукцию рядом с наиболее востребованными товарами с использованием кросс-мерчендайзинга.

Доля продовольственных и непродовольственных товаров казахстанского происхождения на торговой площади и (или) полочном пространстве должна составлять не менее 30% по соответствующим товарным категориям и подкатегориям, а также в целом по торговому объекту.

Казахстанские товары также должны размещаться в центральной зоне выкладки каждой категории и подкатегории — в визуально и физически доступных для покупателей местах, в том числе на уровне глаз.

Поправки затронули и правила формирования цен на социально значимые продовольственные товары. Предельная торговая надбавка на них сохраняется на уровне не более 15% от отпускной цены производителя либо закупочной цены оптового поставщика.

При этом увеличить торговую надбавку можно будет только на документально подтвержденные затраты, связанные с перевозкой или импортом таких товаров, доставкой при электронной торговле либо естественной убылью продукции в пределах установленных норм.

Прочие расходы, связанные с реализацией товара, должны учитываться в пределах установленной торговой надбавки и не могут служить основанием для ее увеличения.

Кроме того, субъекты внутренней торговли должны заключать договоры с товаропроизводителями социально значимых продовольственных товаров.

Приказ вводится в действие с 20 октября 2026 года.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменят порядок регистрации товаров в Национальном каталоге.