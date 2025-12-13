РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:53, 13 Декабрь 2025

    Более 600 медобъектов построено в селах Казахстана за два года

    Под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой в Правительстве рассмотрели ход реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Более 200 медобъектов построено в селах, ранее не охваченных мединфраструктурой
    Фото: primeminister.kz

    Проект реализуется с 2023 года в соответствии с поручением Главы государства, направлен на строительство объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизацию центральных районных больниц и обеспечение их квалифицированными кадрами.

    На сегодняшний день завершено строительство 645 из 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Из них 226 построены в селах, ранее не охваченных медицинской инфраструктурой, еще 419 возведены взамен устаревших помещений.

    Оставшиеся 10 объектов ПМСП будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

    Аида Балаева поручила акиматам обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ, проектного сопровождения и устранение возможных административных препятствий.

    Ранее сообщалось, что 660 отделений неотложной помощи открыто в поликлиниках Казахстана.

    Правительство Здравоохранение Модернизация
    Диана Калманбаева
    Автор
