    09:22, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    660 отделений неотложной помощи открыто в поликлиниках Казахстана

    В поликлиниках Казахстана открыто 660 отделений неотложной помощи, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    врач, медицина
    Фото: freepik.com

    — Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках играют важную роль в системе здравоохранения: они обеспечивают первичное обследование и лечение пациентов при острых состояниях, когда нет угрозы жизни, до приезда скорой помощи. На сегодня они  укомплектованы врачами на 73,2%, медсестрами и фельдшерамина 100%, — говорится в сообщении ведомства. 

    С этого года оказание неотложной медицинской помощи прикрепленному населению передано в ПМСП в часы работы организаций — с 8:00 до 20:00. Для этого работают 995 мобильных бригад (100% укомплектованности).

    — Это позволит значительно разгрузить службы скорой помощи и ускорить обслуживание вызовов на дому. В совокупности все изменения направлены на повышение доступности врачей ПМСП и сокращение сроков ожидания приема до 2-3 дней, — подчеркивают в Минздраве. 

    Ранее сообщалось, что на базе Научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой создан Единый Республиканский Координационный Центр (ЕРКЦ) для повышения доступности пациентам дорогостоящих диагностических исследований — позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ). 

    Здравоохранение Здоровье Медицина Врачи Минздрав РК
