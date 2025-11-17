660 отделений неотложной помощи открыто в поликлиниках Казахстана

— Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках играют важную роль в системе здравоохранения: они обеспечивают первичное обследование и лечение пациентов при острых состояниях, когда нет угрозы жизни, до приезда скорой помощи. На сегодня они укомплектованы врачами на 73,2%, медсестрами и фельдшерамина 100%, — говорится в сообщении ведомства.

С этого года оказание неотложной медицинской помощи прикрепленному населению передано в ПМСП в часы работы организаций — с 8:00 до 20:00. Для этого работают 995 мобильных бригад (100% укомплектованности).

— Это позволит значительно разгрузить службы скорой помощи и ускорить обслуживание вызовов на дому. В совокупности все изменения направлены на повышение доступности врачей ПМСП и сокращение сроков ожидания приема до 2-3 дней, — подчеркивают в Минздраве.

Ранее сообщалось, что на базе Научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой создан Единый Республиканский Координационный Центр (ЕРКЦ) для повышения доступности пациентам дорогостоящих диагностических исследований — позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ).