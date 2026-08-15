Более 200 человек тушат лесной пожар в ВКО
Лесной пожар, возникший 13 августа в Восточно-Казахстанской области, локализован в 114 квартале Асу-Булакского государственного учреждения. Работы по его полному тушению продолжаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.
В 114 квартале Асу-Булакского государственного учреждения лесной пожар локализован. В настоящее время проводятся работы по его полному тушению.
В 113 квартале продолжаются работы по локализации и полному тушению пожара.
Всего к тушению пожара привлечены 43 единицы техники, 224 человека и четыре вертолета. На данный момент выполнено 100 сбросов воды.
Ситуация находится на постоянном контроле Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что к тушению пожара привлечены 172 человека, 36 единиц техники и 3 вертолета.