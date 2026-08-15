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    Более 200 человек тушат лесной пожар в ВКО

    Лесной пожар, возникший 13 августа в Восточно-Казахстанской области, локализован в 114 квартале Асу-Булакского государственного учреждения. Работы по его полному тушению продолжаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    Более 200 человек тушат лесной пожар в ВКО
    Кадр из видео

    В 114 квартале Асу-Булакского государственного учреждения лесной пожар локализован. В настоящее время проводятся работы по его полному тушению.

    В 113 квартале продолжаются работы по локализации и полному тушению пожара.

    Всего к тушению пожара привлечены 43 единицы техники, 224 человека и четыре вертолета. На данный момент выполнено 100 сбросов воды.

    Ситуация находится на постоянном контроле Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что к тушению пожара привлечены 172 человека, 36 единиц техники и 3 вертолета.

    Леса ВКО Регионы Казахстана Лесные пожары
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор