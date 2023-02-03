Более 200 человек эвакуировали из зоны подтопления в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С подтопленных дворовых территорий села Карнак города Кентау, из Сауранского, Байдибекского районов эвакуировали 204 человека, из них 111 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В настоящее время ведутся работы по отводу вод в пяти населенных пунктах Шаян и Шакпак Байдибекского района, Шага в Сауранском районе, Шолаккорган в Созакском районе и Арысе.

«Для недопущения подтопления домов МЧС и МИО провели укладку мешкотары в количестве 13 000 единиц. Задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, Министерства обороны в количестве более 430 человек, почти 70 единиц техники, 43 мотопомпы.

С подтопленных дворовых территорий села Карнак города Кентау, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировали 204 человека, из них 111 детей, отогнали в безопасное месте 201 МРС. Для эвакуации и временного размещения населения местными исполнительными органами подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе», - сообщили в пресс-службе министерства.

Функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Открыты телефоны горячей линии на базе областного и республиканского оперативных штабов.

По данным РГП «Казгидромет», 3 февраля на большей части области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды в реках.

Ранее сообщалось, что подтопление дворов и улиц произошло в Туркестанской области из-за обильных осадков. В Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтоплено шесть улиц и 48 дворовых территорий.

Министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область, а аким Туркестанской области провел экстренное совещание по ликвидации подтопления в данных районах и посетил подтопленные населенные пункты.

Фото: пресс-служба МЧС РК