Более 200 алматинцев наказали за неправильное хранение оружия

Как сообщили в департаменте полиции города, по итогам проверок 220 граждан привлечены к административной ответственности за нарушение установленных правил хранения оружия.

Кроме того, из оборота изъято 258 единиц зарегистрированного гражданского оружия, которое хранилось с нарушением требований действующего законодательства.

Начальник управления общественной безопасности ДП Асхат Кулбаев отметил, что основной целью оперативно-профилактического мероприятия является укрепление общественной безопасности, предупреждение преступлений и повышение ответственности владельцев гражданского оружия.

Ранее нарушения при проверке служебного оружия выявили в Костанае.