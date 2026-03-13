    03:27, 13 Март 2026 | GMT +5

    Более 200 алматинцев наказали за неправильное хранение оружия

    Полицейские Алматы провели более 7,3 тысячи проверок владельцев оружия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», передает агентство Kazinform.

    полиция
    Фото: МВД

    Как сообщили в департаменте полиции города, по итогам проверок 220 граждан привлечены к административной ответственности за нарушение установленных правил хранения оружия.

    Кроме того, из оборота изъято 258 единиц зарегистрированного гражданского оружия, которое хранилось с нарушением требований действующего законодательства.

    Начальник управления общественной безопасности ДП Асхат Кулбаев отметил, что основной целью оперативно-профилактического мероприятия является укрепление общественной безопасности, предупреждение преступлений и повышение ответственности владельцев гражданского оружия. 

    Ранее нарушения при проверке служебного оружия выявили в Костанае. 

    Еламан Турысбеков
