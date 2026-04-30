Более 200 аграриев пострадали от схем с сельхозтехникой в Жамбылской области

Посредники оформляли субсидии от имени фермеров, а сами хозяйства получали самодельное некачественное оборудование, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента экономических расследований Жамбылской области, за последние несколько лет судами были осуждены лица, которые незаконно получали субсидии от имени крестьянских хозяйств. Субсидии полагались по государственной программе развития агропромышленного комплекса «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования».

Схема, по словам представителей ДЭР, строилась на участии посредников. Они подавали заявки на получение субсидий от имени фермерских хозяйств, после чего государственные деньги оседали у посредников. При этом сами фермеры получали самодельное некачественное оборудование.

— На сегодняшний день установлено количество пострадавших от действий мошенников крестьянских хозяйств, число которых превышает две сотни. В данном направлении ведутся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, — сообщил Шерхан Пиримкул.

В департаменте также предупредили фермеров о недопустимости передачи электронной цифровой подписи третьим лицам. В ведомстве отмечают, что ЭЦП может быть использована мошенниками для получения субсидий без ведома владельца.

В рамках расследуемых дел, как сообщили в ведомстве, принимаются меры не только по возмещению ущерба деньгами, но и по аресту имущества, приобретенного на преступные средства.

Ранее мы рассказывали, что мировые производители сельхозтехники расширяют присутствие в Казахстане.