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    Более 20 земельных участков изымут в Астане для строительства гостиницы

    Акимат Астаны выкупит более 20 земельных участков для строительства гостиницы. Соответствующее постановление подписал аким столицы Женис Касымбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 20 земельных участков изымут в Астане для строительства гостиницы
    Фото: МСХ РК

    Согласно документу, опубликованному в газете «Вечерняя Астана», более 7 га земли принудительно изымают в районе Есиль между улицами Конаева и Сарайшык. Здесь проведут изыскательные и проектные работы по строительству гостиничного комплекса «Мандарин». Произвести отчуждение должны до 3 августа 2027 года.

    Всего для реализации этого проекта планируется выкупить 26 земельных участков и объектов.

    Указывается, что собственники и землепользователи в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка вправе инициировать согласительные процедуры путем подачи соответствующего обращения в акимат города Астаны.

    Еще свыше 2 гектаров земли изымут в жилом массиве Заречный, где планируется строительство новой школы. Там под отчуждение попадут 10 земельных участков, а завершить процедуру также намерены до августа 2027 года.

    Ранее сообщалось, что в Астане продолжается активное строительство жилья и социальных объектов. В этом году уже введено более 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а объем строительных работ достиг 359 миллиардов тенге, что составляет около 15% общереспубликанского объема.

    Земельный участок Астана Акимат Строительство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор