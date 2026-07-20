Более 20 земельных участков изымут в Астане для строительства гостиницы

Согласно документу, опубликованному в газете «Вечерняя Астана», более 7 га земли принудительно изымают в районе Есиль между улицами Конаева и Сарайшык. Здесь проведут изыскательные и проектные работы по строительству гостиничного комплекса «Мандарин». Произвести отчуждение должны до 3 августа 2027 года.

Всего для реализации этого проекта планируется выкупить 26 земельных участков и объектов.

Указывается, что собственники и землепользователи в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка вправе инициировать согласительные процедуры путем подачи соответствующего обращения в акимат города Астаны.

Еще свыше 2 гектаров земли изымут в жилом массиве Заречный, где планируется строительство новой школы. Там под отчуждение попадут 10 земельных участков, а завершить процедуру также намерены до августа 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Астане продолжается активное строительство жилья и социальных объектов. В этом году уже введено более 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а объем строительных работ достиг 359 миллиардов тенге, что составляет около 15% общереспубликанского объема.