Активное строительство жилья и социальных объектов продолжается в Астане

Высокие темпы строительства остаются одной из ключевых особенностей развития столицы. Наряду с жильем в Астане создаются новые социальные объекты, дороги, инженерные сети и общественные пространства, необходимые для растущего мегаполиса, передает агентство Kazinform.

Высокие темпы строительства давно стали привычной частью жизни столицы. В прошлом году в Астане введено 4,8 млн квадратных метров жилья — почти четверть всего жилья, построенного в Казахстане. Но современный город — это не только жилые дома. Вместе с новыми кварталами строятся школы, детские сады, поликлиники, инженерные сети, дороги, транспортные развязки и общественные пространства.

Параллельно модернизируются системы жизнеобеспечения города — водоснабжение, теплоснабжение, энергетическая и коммунальная инфраструктура, без которых дальнейший рост мегаполиса невозможен.

В текущем году темпы сохраняются. Уже введено более 1,5 млн квадратных метров жилья, а объем строительных работ достиг 359 млрд тенге, что составляет около 15% общереспубликанского объема.