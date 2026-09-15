Более 20 тысяч казахстанцев приватизировали жилье из госфонда

В Казахстане после жилищной реформы изменился порядок распределения арендного жилья. Теперь квартиры предоставляются с учетом даты постановки гражданина на очередь нуждающихся в жилье и уровня дохода его семьи. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Арендное жилье распределяется в зависимости от даты постановки гражданина, нуждающегося в жилье, на очередь и уровня дохода семьи. За восемь месяцев текущего года гражданам было предоставлено 12 653 арендные квартиры, — сказал Бакытжан Жунисбеков.

Он также сообщил, что с декабря 2024 года гражданам предоставлена возможность приватизировать жилье из государственного жилищного фонда. За это время данной возможностью воспользовались более 20 тысяч граждан.

— За восемь месяцев этого года 6 824 семьи приватизировали жилье из государственного жилищного фонда. Из них 3 649 получили возможность приватизировать жилье на безвозмездной основе, — отметил председатель комитета.

Кроме того, в Казахстане для четырех категорий граждан с отсутствующим или низким доходом государство компенсирует часть расходов на аренду жилья. При несоблюдении условий программы выплата субсидии прекращается.

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