Более 20 штатов США близки к рецессии — Moody’s

Согласно анализу главного экономиста Марка Занди, по состоянию на конец августа 21 штат и округ Колумбия находились в состоянии вступления в рецессию.

Иллинойс (3,85% ВВП США), Джорджия (3,03%), Вашингтон (3,02%), Нью-Джерси (2,93%), Массачусетс (2,73%) и Вирджиния (2,66%) находятся в состоянии рецессии или близки к её наступлению.

К штатам с экономикой, которая «топчется на месте» относятся Калифорния (14,5%), Нью-Йорк (7,92%), Огайо (3,14%) и Мичиган (2,44%).

В число штатов с растущей экономикой вошли Техас (9,41%), Флорида (5,78%), Пенсильвания (3,54%) и Северная Каролина (2,86%).

По мнению экономиста, южные штаты в целом наиболее сильны, но их рост замедляется. Калифорния и Нью-Йорк, на долю которых в совокупности приходится более пятой части ВВП США, держатся на плаву.

Ранее сообщалось, что правительство США уже вторую неделю не может возобновить работу.