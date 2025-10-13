РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:15, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Более 20 штатов США близки к рецессии — Moody’s

    По данным Moody’s Analytics экономика более чем 20 американских штатов находится в состоянии рецессии, либо близка к нему, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.

    Фото: henleyglobal.com

    Согласно анализу главного экономиста Марка Занди, по состоянию на конец августа 21 штат и округ Колумбия находились в состоянии вступления в рецессию.

    Иллинойс (3,85% ВВП США), Джорджия (3,03%), Вашингтон (3,02%), Нью-Джерси (2,93%), Массачусетс (2,73%) и Вирджиния (2,66%) находятся в состоянии рецессии или близки к её наступлению.

    К штатам с экономикой, которая «топчется на месте» относятся Калифорния (14,5%), Нью-Йорк (7,92%), Огайо (3,14%) и Мичиган (2,44%).

    В число штатов с растущей экономикой вошли Техас (9,41%), Флорида (5,78%), Пенсильвания (3,54%) и Северная Каролина (2,86%).

    По мнению экономиста, южные штаты в целом наиболее сильны, но их рост замедляется. Калифорния и Нью-Йорк, на долю которых в совокупности приходится более пятой части ВВП США, держатся на плаву.

    Ранее сообщалось, что правительство США уже вторую неделю не может возобновить работу.

    Экономика Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
