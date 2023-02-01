Более 20 машин с луком вернули в Туркестанскую область с погранпункта в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 января в Казахстане введен трехмесячный запрет на вывоз с территории страны репчатого лука. Он связан с ажиотажным спросом на лук со стороны третьих стран. В соответствии с приказом территориальными инспекциями приостановлено оформление фитосанитарных сертификатов на экспорт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

После вступления в силу документа на таможенных пропускных пунктах границы с Российской Федерацией возникла ситуация с задержкой транспорта, перевозящего лук и имеющего фитосанитарные сертификаты, оформленные еще до 28 января 2023 года, соответственно до вступления в силу приказа о запрете со стороны уполномоченных органов.

Однако, согласно правилам, вывезти лук за пределы Казахстана водители большегрузов должны были до 28 января. Соотвествующие разъяснения дал и.о. председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ, который сегодня прибыл на пункт пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области.

Каныш Алиев сообщил присутствующим о необходимости реализации лука на внутреннем рынке, в этом должны посодействовать местные исполнительные органы, на что предприниматели отреагировали положительно.

В итоге 24 автомашины, груженные луком, вернулись в Туркестанскую область. Сейчас обстановка на пункте пропуска «Сырым» стабилизирована.