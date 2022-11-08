Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Более 20 дворов затопило из-за дождя в Туркестанской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Ноября 2022, 01:34
Более 20 дворов затопило из-за дождя в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Частный детский сад и 25 дворов затопило в Толебийском районе Туркестанской области из-за сильного дождя, передает МИА «Казинформ».

В настоящее время спасатели продолжают работу по ликвидации последствий подтопления.

«Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят работы по откачке воды и укладке мешков с инертными материалами. Уложено более 200 мешков. В местах возможного скопления воды планируется уложить еще около 300 мешков», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Туркестанской области.

По прогнозам синоптиков, в Туркестане ожидается дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 3-5 тепла. В горных и предгорных районах области ожидаются сильные осадки – дождь, снег. На севере, западе области – гололед.

Фото: пресс-служба Туркестанской области

Туркестанская область   Регионы   Туркестан   Наводнение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике