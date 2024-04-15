Более 2 тысяч людей перевезли из Петропавловска в Бесколь через затопленную дорогу

2670 человек, включая 197 детей, перевезли 14 апреля в вахтовом автомобиле Камаз из-за перелива воды через республиканскую автодорогу Петропавловск — Жезказган, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС СКО.

Спасатели оказали помощь медицинской службе по перевозке 3 рожениц, а также была переправлено 5 тонн гуманитарной помощи из двух «Газелей» — бутыли с питьевой водой, мешки для дальнейшей укладки инертного материала и дальнейшего укрепления дамбы с. Бесколь. Машины пересекли перелив 37 раз.

На настоящий момент работы по перевозке людей из города Петропавловск в поселок Бесколь и в обратном направлении продолжаются на вахтовых автомашинах.

Фото: ДЧС СКО

Как сообщалось ранее, в Северо-Казахстанской области с 29 марта по 15 апреля подтопило 2122 домов. Остаются подтопленными 2077 домов. Эвакуировано свыше 10 тысяч человек и около 4 тысяч сельскохозяйственных животных. По состоянию на 06.30 часов 15 апреля произошли переливы на 6 участках республиканских трасс. Всего 69 переливов произошло на автомобильных дорогах СКО.