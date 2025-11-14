Более 2 млрд тенге задолжали работникам предприятия в Казахстане

Кроме того, в ходе проверок выявили более 6,5 тысяч нарушений трудовых прав. Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдали 3 369 предписаний, обязательных для исполнения, и выписали штрафы на сумму более 428,2 млн тенге.

— В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права

9,6 тысяч работников. Им выплачено 2 млрд тенге, — сообщили в ведомстве.

Также на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 ноября 2025 года государственные инспекторы труда провели 5 306 проверок, в ходе которых выявили 6 571 нарушение, из них: в сфере труда — 5 427, по безопасности и охране труда — 1 111, занятости населения — 33.

В результате принятых мер защитили трудовые права 40 тысяч работников.

Напомним, ранее сообщалось, что долги по зарплате в 737 млн тенге выплатили работникам в Павлодаре.