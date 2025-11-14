Более 2 млрд тенге задолжали работникам предприятия в Казахстане
К 1 ноября 2025 года госинспекторы труда на 394 предприятиях республики выявили задолженность по зарплате перед более 9,8 тысячами работников на сумму более 2,3 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК.
Кроме того, в ходе проверок выявили более 6,5 тысяч нарушений трудовых прав. Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдали 3 369 предписаний, обязательных для исполнения, и выписали штрафы на сумму более 428,2 млн тенге.
— В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права
9,6 тысяч работников. Им выплачено 2 млрд тенге, — сообщили в ведомстве.
Также на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.
По данным на 1 ноября 2025 года государственные инспекторы труда провели 5 306 проверок, в ходе которых выявили 6 571 нарушение, из них: в сфере труда — 5 427, по безопасности и охране труда — 1 111, занятости населения — 33.
В результате принятых мер защитили трудовые права 40 тысяч работников.
Напомним, ранее сообщалось, что долги по зарплате в 737 млн тенге выплатили работникам в Павлодаре.