Более двух кг синтетических наркотиков на 50 млн теңге изъяли в области Абай

В области Абай пресечен канал поставки синтетических наркотиков из Астаны, из незаконного оборота изъято более 2 кг веществ на сумму свыше 50 млн теңге, передает агентство Kazinform.

— При координации прокуратуры области Абай сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности пресечена деятельность устойчивого канала поставки синтетических наркотиков. Установлено, что житель города Семей на системной основе осуществлял доставку синтетических наркотиков из города Астаны для их дальнейшего распространения на территории области, — сообщили в ведомстве.

Также в рамках досудебного расследования подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 2 килограммов синтетических наркотиков общей стоимостью свыше 50 млн теңге. Согласно действующему законодательству, указанный объем относится к особо крупному размеру.

Как отметили в прокуратуре региона, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения, а также иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

— Прокуратура области Абай напоминает, что незаконные хранение, перевозка, сбыт и иные действия, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Работа по выявлению, пресечению и профилактике наркоправонарушений находится на особом контроле органов прокуратуры, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что житель Усть-Каменогорска выращивал коноплю в домашней теплице. У жителя Атырау изъяли более 200 граммов синтетических наркотиков.