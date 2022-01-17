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Более 2,6 тысяч участников беспорядков задержали в Алматы

17 Января 2022 08:44
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Более 2,6 тысяч участников беспорядков задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародерства и других преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

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Всего задержан 2601 участник незаконных акций, мародерства и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.

За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 329 сообщений. На Call-центр комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.

Ранее начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал, как передвигались вооруженные террористы в ходе беспорядков.

Также он рассказал, сколько попыток захвата департамента полиции города Алматы предприняли террористы и какую тактику действий применяли террористы для изматывания полицейских.


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#Алматы   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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