Более 2,6 тысяч участников беспорядков задержали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародерства и других преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.
Всего задержан 2601 участник незаконных акций, мародерства и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.
За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 329 сообщений. На Call-центр комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.
Ранее начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал, как передвигались вооруженные террористы в ходе беспорядков.
Также он рассказал, сколько попыток захвата департамента полиции города Алматы предприняли террористы и какую тактику действий применяли террористы для изматывания полицейских.
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