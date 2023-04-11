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Более 19 млрд тенге задолжали казахстанские ТЭЦ за топливо

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Апреля 2023, 15:19
Более 19 млрд тенге задолжали казахстанские ТЭЦ за топливо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев поднял вопрос задолженности энергопроизводящих организаций за топливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 12, 702 млрд тенге, а перед ТОО «Богатырь-Комир» - 6, 437 млрд тенге», - сообщил Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

Министр подчеркнул, что задолженность необходимо погасить.

Он также точечно остановился на проблемных вопросах, связанных с теплоснабжением в ряде регионов.

В частности, с начала отопительного сезона отмечено 70 случаев несоблюдения температурного графика по ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау». В январе на котле 3 произошло обрушение газохода по причине ухудшения работы золоулавливающей установки. В настоящее время продолжается восстановление газохода на котле 3, вследствие чего котел 1 выведен в ремонт с недельным отставанием. Для надежного обеспечения теплоснабжением потребителей города Темиртау с отставанием ведется строительство котла 7. Необходимо к следующему отопительному сезону ввести в работу этот котел.

На Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» по шести имеющихся котлам за отопительный период произошло 75 аварийных остановов. Наибольшее количество по котлу 9 (17 шт.), однако в текущем году капитальный ремонт по нему не планируется, со ссылкой на финансирование. Учитывая, что Жезказган имеет статус областного центра, Министерство прорабатывает с ТОО «Kazakhmys Energy» вопрос модернизации этой ТЭЦ.

В декабре и январе была критическая ситуация с водоснабжением ТОО «МАЭК». Так как Мангистау является энергетически критическим регионом, необходимо обеспечить выполнение запланированной ремонтной кампании в полном объеме и в установленные сроки.

С 2012 года не проводятся капитальные ремонты котлов Кентауской ТЭЦ. В текущем году запланирован капитальный ремонт 4 котлов и 1 турбины на сумму около 5 млрд тенге.


Энергетика   Минэнерго РК   Топливо   ТЭЦ  
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