Более 1800 дефектов выявили на дорогах Алматы: проводятся ремонтные работы
По состоянию на 13 апреля, по текущему ремонту задействовано 39 бригад, 160 единиц спецтехники, 394 рабочих. Работы ведутся на 35 улицах города.
Всего за 12 апреля выполнено 3 058 квадратных метров ямочного ремонта (205 дефектов), поднято 15 люков. Всего в период с 3 по 12 апреля устранено 2 141 дефектных участков общей площадью 25 107 квадратных метров, поднято 603 люков и решеток, завершены работы на 242 улицах (95 магистральных улиц и 147 улиц районного значения).
Сообщается, что в этом году планируется проведение среднего ремонта на 200 улицах протяженностью 196,5 км, в том числе на 17 магистральных улицах города (пр.Рыскулова, пр.Суюнбая, ул.Сатпаева, ул.Кудерина, ул.Жансугурова, пр.Райымбека, ул.Яссауи, ул.Шаляпина, ул.Момышулы, ул.Жандосова, пр.Сейфуллина, ул.Курмангазы, ВОАД, ТР ул.Халиуллина – Кульжинский тракт, ул.Северное кольцо, ул.Бурундайская, ул.Татибекова), протяженностью 38,4 км.
В апреле планируется начать работы по подготовительным и демонтажным работам. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия планируется начать в мае месяце после весенней распутицы и установления сухой погоды. Завершение дорожных работ и обеспечение проезда транспорта по магистральным улицам планируется до конца июля. По всем остальным улицам районного значения планируется завершить до конца октября.
Кроме того, в этом году по строительству и капитальному ремонту дорог запланированы работы в 10 микрорайонах (Ужет, Шанырак-5, Самгау, Алгабас, Нуршашкан, Кайрат, Алмерек, Курамыс, Тастыбулак, Думан) общей протяженностью 149,4 км, из которых на текущий год запланировано завершить 100 км. Из 10 микрорайонов по 8 проводятся работы по заготовке ЖБИ и завозу инертных материалов в отвал, в том числе по двум микрорайонам начаты работы по разработке корыта устройству оснований (Шанырак-5, Нуршашкан), а по остальным 6 микрорайонам планируется начать работы к 15 апреля после проведения опрессовки и соответствующих испытаний по инженерным сетям.
Ранее сообщалось, что пробивку улицы Саина в Алматы планируют завершить в 2022 году. Также в этом году начнут пробивать улицу Ауэзова.