Более 1800 дефектов выявили на дорогах Алматы: проводятся ремонтные работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы при обследовании улично-дорожной сети выявлено 1 844 дефектных участков на 287 улицах города. Об этом сообщил заместитель руководителя управления городской мобильности города Ернур Абжахан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 13 апреля, по текущему ремонту задействовано 39 бригад, 160 единиц спецтехники, 394 рабочих. Работы ведутся на 35 улицах города.

Всего за 12 апреля выполнено 3 058 квадратных метров ямочного ремонта (205 дефектов), поднято 15 люков. Всего в период с 3 по 12 апреля устранено 2 141 дефектных участков общей площадью 25 107 квадратных метров, поднято 603 люков и решеток, завершены работы на 242 улицах (95 магистральных улиц и 147 улиц районного значения).

Сообщается, что в этом году планируется проведение среднего ремонта на 200 улицах протяженностью 196,5 км, в том числе на 17 магистральных улицах города (пр.Рыскулова, пр.Суюнбая, ул.Сатпаева, ул.Кудерина, ул.Жансугурова, пр.Райымбека, ул.Яссауи, ул.Шаляпина, ул.Момышулы, ул.Жандосова, пр.Сейфуллина, ул.Курмангазы, ВОАД, ТР ул.Халиуллина – Кульжинский тракт, ул.Северное кольцо, ул.Бурундайская, ул.Татибекова), протяженностью 38,4 км.

В апреле планируется начать работы по подготовительным и демонтажным работам. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия планируется начать в мае месяце после весенней распутицы и установления сухой погоды. Завершение дорожных работ и обеспечение проезда транспорта по магистральным улицам планируется до конца июля. По всем остальным улицам районного значения планируется завершить до конца октября.

Кроме того, в этом году по строительству и капитальному ремонту дорог запланированы работы в 10 микрорайонах (Ужет, Шанырак-5, Самгау, Алгабас, Нуршашкан, Кайрат, Алмерек, Курамыс, Тастыбулак, Думан) общей протяженностью 149,4 км, из которых на текущий год запланировано завершить 100 км. Из 10 микрорайонов по 8 проводятся работы по заготовке ЖБИ и завозу инертных материалов в отвал, в том числе по двум микрорайонам начаты работы по разработке корыта устройству оснований (Шанырак-5, Нуршашкан), а по остальным 6 микрорайонам планируется начать работы к 15 апреля после проведения опрессовки и соответствующих испытаний по инженерным сетям.

Ранее сообщалось, что пробивку улицы Саина в Алматы планируют завершить в 2022 году. Также в этом году начнут пробивать улицу Ауэзова.