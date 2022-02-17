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Более 1780 км дорог и 16 мостов построят и отремонтируют в Алматинской области

17 Февраля 2022 14:28
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Более 1780 км дорог и 16 мостов построят и отремонтируют в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области до 2025 года построят и отремонтируют более 1780 км дорог и 16 мостов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На пять лет разработана областная программа развития сети автомобильных дорог. До 2025 года планируется охватить всеми видами ремонта дорог порядка 1788,9 км дорог областного значения 16 мостов. На эти цели будет направлено свыше 150 млрд тенге. (188,7 км строительство и реконструкция автодорог; 120,2 км капитальный ремонт автодорог и 16 мостов; 1480 км средний ремонт автодорог)», - сказал в ходе брифинга заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Серик Самуратов.

Он добавил, что до 1 января 2025 года доля автомобильных дорог областного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 95%.

Серик Самуратов ранее сообщил о начале строительно-монтажных работ по пробивке улиц Саина, Северное полукольцо, Рыскулова и Абая от границы города Алматы до БАКАД. На это было выделено восемь млрд тенге из Национального фонда.

Напомним, еще в прошлом году в МИИР заявили, что до 2025 года в Казахстане планируется построить и реконструировать 12 тысяч км, тем самым вся республиканская сеть будет приведена в нормативное состояние.

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#Алматинская область   #Строительство   #Дороги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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