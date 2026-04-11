Более 170 тысяч консультаций оказал казахстанцам ИИ-агент по правовым вопросам

Рассказывая о ходе реализации проектов «DIGITAL JUSTICE», спикер отметил, что одним из главных проектов в сфере цифровизации нормотворчества является Е-Заңнама.

— Информационная система «Е-Заңнама» делается для того, чтобы была возможность объединить информационные системы, начиная от инициации закона до его конечной публикации на сайте «Әділет». Раньше это было шесть-семь разных информационных систем, сейчас все делается в единой информационной системе, — сказал Б. Молдабеков.

Вице-министр напомнил, что 25 апреля 2025 года был запущен ИИ-агент по правовому консультированию граждан в ИПС «Адилет» и ИС «Е-заң көмегі». С момента запуска агентом оказано более 170 тысяч консультаций гражданам, что свидетельствует о высокой востребованности данного сервиса.

Б. Молдабеков подчеркнул, что целью ставится обеспечение граждан постоянной юридической помощью, в том числе через консультирование с помощью ИИ через мобильный телефон.

По словам вице-министра, разработан также ИИ-агент для портала «Открытые НПА». В настоящее время проекты нормативно-правовых актов изучают, в основном, юристы и госслужащие. Целью является, чтобы граждане еще до принятия этих НПА могли задавать интересующие их вопросы. В таком случае государственные органы, разрабатывающие эти НПА, смогут заранее учесть мнения граждан и, при необходимости, внести исправления в документ.

Единая цифровая система «Е-Заң көмегі» обеспечивает предоставление гарантированной государственной юридической помощи в электронном формате. Благодаря внедрению этой системы граждане могут рассчитывать на эффективную, своевременную и справедливую защиту своих прав, а государство — на контроль и качество предоставления правовых услуг без лишней нагрузки и бумажной волокиты.

